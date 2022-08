Groot tekort aan omvormers: duizenden Vlamingen die nu zonnepanelen laten plaatsen, dreigen naast 750 euro premie te grijpen

Frédéric Van den Berghe uit Dendermonde is een elektricien die mee is met zijn tijd en zich ook bezighoudt met domotica, elektrische laadpalen en zonnepanelen. Met recordprijzen voor elektriciteit gekoppeld aan een verlokkelijke Vlaamse premie is er sprake van een ware rush op zonnepanelen en toch zit Frédéric met de handen in het haar. “Als gevolg van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is er een groot tekort aan onderdelen, halfgeleiders in het bijzonder. Voor onze sector gaat het om een tekort aan omvormers die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in wisselstroom. Op dit moment leggen wij nog altijd zonnepanelen - elke week krijgen we zes à zeven aanvragen - maar de omvormers komen slechts mondjesmaat binnen en we weten zelf niet wanneer we een volgende partij kunnen verwachten. Spijtig genoeg zullen sommige klanten pas volgend jaar beleverd kunnen worden.”