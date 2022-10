Groot deel van energiesteun overheid belandde op spaarboekjes gezinnen

Betaalt u straks toch de rekening? Twijfels of regering extra energiekor­ting zal kunnen financie­ren: “Dit is risicovol”

De federale regering trekt extra geld uit in de hoop de energiefactuur van zoveel mogelijk Belgen tot in maart volgend jaar te drukken. Wij legden het steunpakket voor aan een expert en die is sceptisch. “Voor wie echt in de miserie zit, is het te weinig. Ik heb bovendien twijfels over de manier waarop ze dit denken te betalen.”

11 oktober