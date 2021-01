Groot burgeronderzoek naar droogte en hitte in Vlaamse tuinen

CurieuzeNeuzen lanceert vandaag een nieuw burgeronderzoek naar de hitte en droogte van Vlaamse tuinen in de zomer. Universiteit Antwerpen en de krant De Standaard, die achter het project zitten, zoeken 5.000 Vlamingen die een sensor willen plaatsen in hun tuin.

Wetenschappers zullen met de data aan de slag gaan om te onderzoeken waarom sommige plekken beter bestand zijn tegen de hitte en de droogte dan andere. "Zo kunnen we leren hoe we beter kunnen omgaan met de effecten van steeds warmere en drogere zomers, hoe we ervoor zorgen dat onze tuin een verkoelende plek blijft tijdens een hittegolf, en hoe we onze tuinen, maar ook onze parken, akkers en natuurgebieden, beter wapenen tegen de droogte", klinkt het.

Concreet willen de wetenschappers documenteren hoeveel koolstof er is opgeslagen in Vlaamse tuinen. Planten nemen een kwart van alle CO2 die we uitstoten, weer op uit de atmosfeer. Een deel van die CO2 komt in de bodem terecht, via de wortels of dood plantenmateriaal. Hoe meer koolstof in de bodem, hoe efficiënter de natuur ons helpt bij het tegengaan van klimaatverandering. Via een bodemstaal van de deelnemende Vlamingen kan het koolstofgehalte geanalyseerd worden.

De metingen zullen zes maanden duren, van 3 april tot 2 oktober 2021. Mensen die willen deelnemen, kunnen zich tot en met 14 februari inschrijven op www.standaard.be/curieuzeneuzen. "Alle tuinen, groot of klein, in de stad of op het platteland, kunnen een meerwaarde zijn. Iedereen met een centraal gazon of grasperk van minstens 2 meter in diameter kan zich kandidaat stellen", zegt Filip Meysman, professor biogeochemie aan de UAntwerpen.

Drie jaar geleden onderzocht een CurieuzeNeuzen-project de luchtkwaliteit aan de voorgevel van huizen. Aan dat project namen 20.000 Vlamingen deel. Uit het onderzoek bleek dat in een derde van de Vlaamse gemeenten de Europese normen met betrekking tot luchtvervuiling worden overschreden.