Groot bevrijdingsfeest van zoon epidemioloog Pierre Van Damme in één minuut uitverkocht

Professor Devroey pleit voor vernieuwde teststrate­gie: “Mensen gaan anders niet op reis kunnen vertrekken”

16:59 Nu er meer mensen op vakantie vertrekken, wordt het ook drukker in de testcentra. En daar maakt professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) zich zorgen over: “Als we iedereen die op vakantie gaat, moeten testen bij vertrek en terugkomst, dan zitten we met een groot capaciteitstekort. We weten niet waar we nog artsen en verpleegkundigen moeten halen om nog meer te testen.” Als de testcapaciteit niet wordt opgeschaald, vreest Devroey langere wachttijden: “Mensen gaan ongeduldig worden en misschien niet op reis kunnen vertrekken”