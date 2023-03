Grondwettelijk Hof veroordeelt Vlaamse regering voor discriminatie pensioensteun

Brecht/Wuustwezel/Stabroek/Kapellen/Brasschaat/Schoten/Schilde/Malle/Zoersel Eén op vier Vlaamse gemeenten bespaart op investerin­gen door coronacri­sis: wat doet uw gemeente?

Uit een onderzoek van de UGent en Radio2 blijkt dat één op de vier Vlaamse gemeenten geplande investeringen on hold zetten of zelfs volledig schrappen. Onder meer Brasschaat zit in dat geval, maar gemeenten als Brecht, Wuustwezel, Schoten en Kapellen besparen dan weer niet. Ook in Stabroek, Schilde, Zoersel en Malle hoeft dat voorlopig niet, al laten deze gemeenten weten extra waakzaam te zijn voor verdere effecten van de coronacrisis.