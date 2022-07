Grondwettelijk Hof vernietigt voorrangsregel voor Nederlandstaligen in onderwijs, maar 65 procent-regel blijft overeind

Belangenconflict

Dat was niet naar de zin van de Franse gemeenschapscommissie in Brussel (COCOF), die protesteerde met een belangenconflict. Daardoor werd de behandeling van het inschrijvingsdecreet stilgelegd en konden de nieuwe inschrijvingsregels niet van start gaan zoals gepland. Overleg tussen de beide gemeenschappen leverde geen doorbraak op, maar omdat de procedure van het belangenconflict volledig afgerond was, kon het Vlaams Parlement op de laatste zitting van de vorige legislatuur het decreet alsnog goedkeuren.

Behoefte

Secundair onderwijs

Voorrangsbeleid is mogelijk

Vlaams minister Weyts is tevreden met het arrest. “Het Grondwettelijk Hof verwerpt de Franstalige bezwaren en bevestigt de principes van het Vlaamse voorrangsbeleid in Brussel. De regeling rond de 15 procent in het secundair onderwijs kan eenvoudig geremedieerd worden. Dit is goed nieuws voor de Vlamingen in Brussel én een bewijs dat een kordaat voorrangsbeleid wel degelijk mogelijk is - zowel in Brussel als in de Vlaamse Rand.”