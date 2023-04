Grondwettelijk Hof vernietigt Vlaamse wetgeving over inzet coronapas in ziekenhuizen

Op ‘citytrip’ naar Molenbeek, kandidaat Culturele Hoofdstad 2030: “Tegen Brugge kunnen wij toch niet op?”

Niet Brussel-Stad, maar de gemeente Molenbeek dient haar kandidatuur in om in 2030 ‘Culturele Hoofdstad van Europa’ te worden. En daar kijken de inwoners van de Brusselse gemeente nogal van op. “Normaal komen we enkel in het nieuws als er problemen zijn”, lachen ze. Onze reporter ging er op ‘citytrip’, en wat blijkt? Hippe brunchbars, groene pleinen en poepchique villa’s: ook dat is Molenbeek.