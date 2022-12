Grondwettelijk Hof schorst Belgisch-Iraans uitleveringsverdrag: gevangenenruil met Olivier Vandecasteele wellicht onmogelijk

“Geen gewone terrorist.” Nieuwe onthullin­gen over Assadollah Assadi, de man die België terug wil sturen naar zijn opdrachtge­vers in Iran

Uw krant heeft nieuwe details in handen gekregen over Assadollah Assadi, de terrorist die België wil ruilen met Iran. Zo is er bekend wie bij hem in de auto zat toen hij het doelwit van de aanslag die hij plande een jaar voordien al ging verkennen — en wie hem hier in de gevangenis bezocht. Over hoe Assadi zijn status als diplomaat gebruikte om een bom binnen te smokkelen in Europa en bijna “het dodelijkste terroristische incident in Europa” veroorzaakte.

15 september