Grondwettelijk Hof: “Ook elektrische steps, hoverboards, monowielen en rolstoelen hebben verplicht verzekering nodig”

Geen goed criterium

Maar het Grondwettelijk Hof ziet een probleem, meldt VRT NWS. Dit na een vraag van de rechtbank van Oost-Vlaanderen over twee zaken waarbij er discussie was over de regel. Zo vond een man die veroordeeld was voor onverzekerd rijden met een bromfiets klasse A het niet eerlijk dat zijn bromfiets wel verzekerd moet zijn, en steps of elektrische fietsen niet. Die kunnen toch even snel? En dan was er nog een man die met een onverzekerde hoogtewerker had gereden. Hij argumenteerde dat die niet sneller dan 25 per uur kan én ook geen bromfiets is. Dan is verzekering toch niet nodig?