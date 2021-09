Grondwettelijk Hof bevestigt verbod op onverdoofd slachten, Weyts: "Laat ons bladzijde nu definitief omslaan”

Het verbod dat Vlaanderen en Wallonië hebben ingevoerd op het onverdoofd slachten is niet in strijd met de Grondwet. Dat heeft het Grondwettelijk Hof donderdag geoordeeld. Het Hof volgt daarmee het eerdere oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie en verwerpt meteen de klachten van verschillende joodse en moslimverenigingen die tegen het decreet naar het Hof waren getrokken omdat ze het verbod strijdig vonden met de vrijheid van religie.

Het Grondwettelijk Hof verwijst in zijn arrest naar de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van eind 2020. Daarin stelt het EU-Hof dat lidstaten een verdovingsmethode kunnen opleggen om het dierenwelzijn bij rituele slachtingen te bevorderen.

Het Grondwettelijk Hof erkent in zijn arrest dat het verbod "een beperking inhoudt van de godsdienstvrijheid van joodse en islamitische gelovigen", maar dat die beperking beantwoordt "aan een dwingende maatschappelijke behoefte" en dat ze "evenredig is met de nagestreefde doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen". Het Hof wijst er ook op dat de methode van de omkeerbare verdoving bij ritueel slachten "niet zo wordt geïnterpreteerd dat ze zou voorschrijven op welke wijze een religieuze rite moet worden uitgevoerd".

Weyts: “Laat ons bladzijde nu definitief omslaan”

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op het feit dat het Vlaamse verbod de toets bij het Grondwettelijk Hof heeft overleefd. “Enkele jaren geleden werd ik gek verklaard omdat ik komaf wou maken met onverdoofd slachten. Vandaag is het een feit. Ik ben iedereen die ons op die moeilijke weg is blijven steunen ontzettend dankbaar”, klinkt het in een eerste reactie. “Laat ons deze bladzijde nu definitief omslaan en voortaan samen streven naar meer dierenwelzijn”, aldus Weyts.

Volgens Weyts heeft Vlaanderen in dit dossier een voortrekkersrol gespeeld binnen Europa en mag het daar best fier op zijn. “Ik begrijp de gevoeligheden bij sommige religieuze overtuigingen. Maar voor ons ging dit nooit over godsdienst, maar altijd over dierenwelzijn”, besluit Weyts. “Dankzij deze uitspraak wordt het moeilijker om ‘nee’ te blijven zeggen en veel makkelijker om ‘ja’ te zeggen tegen een verbod op onverdoofd slachten. Ook bijvoorbeeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen toont de weg naar meer dierenwelzijn.”

GAIA wil dat Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt

“Laat het voor eens en voor altijd duidelijk zijn: de vrijheid van religie houdt niet het recht in om dieren te doen lijden”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch in reactie op het arrest. “Het arrest van het Grondwettelijk Hof valideert de Vlaamse en Waalse decreten. Na meer dan 25 jaar onafgebroken strijd zijn we hier oprecht blij mee.”

GAIA wil nu dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt. “Bernard Clerfayt (Défi), de Brusselse minister van Dierenwelzijn, heeft verklaard dat hij de definitieve uitspraak van het Grondwettelijk Hof wou afwachten voor hij verdere stappen zou ondernemen in dit dossier. Nu het Grondwettelijk Hof de Vlaamse en Waalse decreten heeft bevestigd, is er geen enkele goeie reden meer waarom zo’n wettelijk verbod er niet kan komen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, klinkt het. GAIA dringt er bij de Brusselse regering en het Brusselse parlement op aan om ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zonder verder uitstel een verbod op onverdoofd slachten in te voeren.

“Geen excuses meer”

Ook Cieltje Van Achter, N-VA-fractievoorzitter in het Brussels Parlement, ziet geen excuses meer voor Clerfayt. Brussel heeft volgens Van Achter wel stappen gezet inzake dierenwelzijn, maar één opvallende afwezige in het lijstje met maatregelen is een verbod op onverdoofd slachten. Het Abattoir van Anderlecht is zo de laatste en enige plaats in België waar er nog zonder verdoving geslacht wordt.

Al tijdens de vorige legislatuur diende de N-VA fractie een voorstel van ordonnantie in om onverdoofd slachten te verbieden. De Brusselse meerderheid heeft dit voorstel echter nooit willen agenderen, aldus Van Achter. “Toen het Vlaamse en kort daarna ook het Waalse verbod in 2019 werking traden, dachten we dat Brussel snel zou volgen. Dezelfde partijen die de Vlaamse en Waalse decreten goedkeurden, zitten namelijk in de Brusselse regering. Niets bleek minder waar. Een aantal islamitische en joodse organisaties stapten naar de rechter en voerden een schending van de godsdienstvrijheid aan”, aldus de N-VA’ster.

“Het laatste en enige argument dat paarsgroen tegen het verbod aanvoerde, vervalt nu definitief. Want over het dierenleed bij onverdoofd slachten bestaat al lang geen twijfel meer”, aldus Van Achter, die erop wijst dat N-VA al een nieuw voorstel van ordonnantie heeft ingediend, dat meteen geagendeerd kan worden. “Geen excuses meer, het is tijd dat ook Brussel een einde maakt aan deze vorm van onnodig dierenleed”, besluit ze.