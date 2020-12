Grondwettelijk Hof bevestigt noodmaatregel: "Verpleegkundig werk mag uitbesteed worden aan niet-gekwalificeerden"

De noodmaatregel dat niet-verpleegkundig personeel mag ingezet worden voor verpleegkundige taken , dateert van begin november. Het voorstel moest de ziekenhuizen in ons land, die overspoeld worden door coronapatiënten, helpen de nood te ledigen. De wet, die op 6 november verscheen in het Belgisch Staatsblad, is onder meer gericht op de inzet van studenten verpleegkunde, zorgkundigen, kinesisten, stagiairs of vroedvrouwen en -mannen.

De maatregel is van kracht tot 1 april 2021 en kan maximaal met zes maanden verlengd worden. Bovendien kan de mobilisatie van niet gekwalificeerd personeel enkel als laatste redmiddel, worden zorginstellingen niet verplicht om van het systeem gebruik te maken en is een aantal extra gevoelige verpleegkundige handelingen uitgesloten. Tot slot krijgt het niet gekwalificeerd personeel een spoedcursus door een arts of verpleegkundige en worden ze ingeschakeld in zorgteams, waar een verpleegkundige de eindverantwoordelijkheid over heeft.

In de sector zelf werd niet onverdeeld tevreden gereageerd op de maatregel. Verschillende partijen trokken naar het Grondwettelijk Hof om de schorsing te vragen van de wet. Ze haalden echter bakzeil. Het Grondwettelijk Hof gaat niet in op de vraag tot schorsing, zo blijkt donderdag uit een arrest.