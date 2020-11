Grondwetspecialisten eisen coronawet: “We leggen de regering geen strobreed in de weg”

“Nog 106 plaatsen op intensieve zorgen ”, waarschuwt artsensyn­di­caat

1 november Er waren zondagmorgen nog 106 plaatsen op de afdelingen intensieve zorgen in België. Dat heeft de voorzitter van artsensyndicaat BVAS, dokter Philippe Devos, verklaard in het programma ‘C'est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVi. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) benadrukt echter dat een nieuwe fase in het noodplan voor ziekenhuis in extra plaatsen voorziet.