Grondwetspecialist Hendrik Vuye: “Het mag stilaan gedaan zijn met al die zotte verklaringen, zoals Cathy Berx die pizza’s gaat laten tellen”

In Genk worden drones ingezet om de coronamaatregelen te handhaven. Een brug te ver?

“Dit is eigenlijk waar ik al lang voor gewaarschuwd heb. De contacttracing en het brononderzoek mislukken, en een falende overheid moet grijpen naar repressie. Dat is exact wat er aan het gebeuren is. En dan worden allerlei maatregelen gebruikt in een context waarvoor ze niet bedoeld waren. Jarenlang trokken specialisten aan de alarmbel over de uitbouw van een slim cameranetwerk, over drones die overal door de politie werden aangekocht. Er werd ons wijsgemaakt dat het allemaal de goede zaak moest dienen: de camera’s waren voor de verkeersveiligheid, drones moesten helpen tegen zwaar banditisme. Nu zien we dat het gebruikt wordt om alle burgers te controleren – iedereen.”