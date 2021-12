Grondwerken op Oosterweelwerf voorlopig opgeschort na arrest van Raad van State

“Onze werken zijn steeds met zorg voor de omgeving en de volksgezondheid uitgevoerd”, reageert Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. “Vanuit die niet aflatende zorg gaan we met het arrest aan de slag. De komende dagen en weken bestuderen we samen met onze experten hoe we tegemoet kunnen komen aan het oordeel dat werd geveld.” Hoeveel vertraging het project zo oploopt, is dus nog niet duidelijk.