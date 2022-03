Grondwaterstanden veel beter dan jaar geleden aan begin van lente

ONZE OPINIE. De non-beslissing van december over de kernuit­stap blijkt de reddings­boei te zijn voor partijen om nu nog de bocht te maken

Zonder Georges-Louis Bouchez (MR) zat de federale regering nu meer in de puree om de bocht te maken over de kernuitstap. Het is een vervelende waarheid voor wie hoorndol wordt van de maniakale politicus die oppositie voert tegen zijn eigen regering. Het is een vervelende waarheid, omdat de MR zelf geen blozende maagd is in dit energiedossier. Au contraire. Oud-premier Charles Michel en de vorige energieminister Marie-Christine Marghem dragen hierin ook een grote verantwoordelijkheid. Maar het was wél Bouchez die op de rem ging staan, keihard, om een volledige kernuitstap tegen te houden.

