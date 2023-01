Grondwaterstanden blijven laag, ondanks neerslag in december

Oplichting via telefoni­sche oproep: hoe herken je het en wat zijn de gevaren? “Scammers spelen in op sentiment van mensen”

Telefoontje van Amazon? Denk dan twee keer na voor je iets prijsgeeft aan de lijn. Scammers zien hun kans schoon om mensen via een telefoongesprek op te lichten. Het overkwam ook Joachim, die erover getuigde aan onze redactie via 4040. Hij werd gebeld door oplichters die zich voordeden als medewerkers van Amazon. “Toen ze me vroegen om de app AnyDesk te installeren, besefte ik dat dit fraudeurs waren die probeerden om toegang te verkrijgen tot mijn toestel”, vertelt hij. Hoe herken je dit soort oplichting? En wat kun je doen wanneer je hiermee te maken krijgt? We legden onze vragen voor aan het Centrum voor Cybersecurity België (CCB).

5 januari