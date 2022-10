Grondwaterstand op vele plaatsen weer normaal na natte maand september: “Maar bij de helft van de meetplaatsen is deze nog laag tot zeer laag"

Muizen Overal staan waterlopen droog, maar hier loopt bufferbek­ken over

Gans Europa kreunde onder de aanhoudende droogte, maar dat is er in de Struikheidestraat in Muizen niet aan te merken. Het bufferbekken staat er vol water en loopt via de overloop zelfs over naar de Hanswijkbeek, wat vragen doet rijzen in de buurt.

17 augustus