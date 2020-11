Grondwaterstand in Vlaanderen gemiddeld 30 cm lager dan normaal: “Dat het bij ons veel regent, is perceptie”

Zelfs nu de herfst al enkele maanden in het land is, zijn 75 procent van de grondwaterstanden in Vlaanderen op dit moment nog zeer laag of laag. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw VILT. Over heel Vlaanderen staat de grondwaterstand nu gemiddeld 30 centimeter lager dan normaal.

Volgens Marijke Huysmans, professor Grondwaterhydrologie (VUB) en Hydrogeologie (KU Leuven), zijn er wel grote verschillen tussen verschillende meetpunten: in sommige meetpunten staat het grondwater hoger dan normaal, elders is het meer dan een meter lager. “In het merendeel van de meetpunten staat het grondwater tussen de 0 en 60 centimeter lager dan normaal”, vertelde ze aan VILT.

Dat is een significant tekort, aldus Huysmans, die erop wijst dat lage grondwaterstanden een impact hebben op de natuur, landbouw, rivieren en verzilting van grondwater. “Tenzij ons de volgende maanden heel veel regen wacht, is het onwaarschijnlijk dat we de volgende lente kunnen starten met normale of bovengemiddelde grondwaterpeilen in heel Vlaanderen”, aldus Huysmans.

Waterschaarse regio

Vlaanderen is een waterschaarse regio, ook al regent het hier vrij veel, vertelde Huysmans eerder al aan Goed Gevoel. “Als je kijkt naar hoeveel water er beschikbaar is per persoon, scoort Vlaanderen heel laag binnen Europa. We doen het zelfs slechter dan streken in Spanje of Griekenland.” Dat heeft onder andere te maken met de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke aanwezigheid van veel landbouw en industrie, die veel water verbruiken, een gebrek aan grote lange, rivieren en een ondergrond die op veel plaatsen weinig water binnenlaat, zoals kleigrond, asfalt en beton.

Bovendien denken de meeste Belgen dat we in een ‘nat land’ leven. Dat maakt het extra moeilijk om te geloven dat er een structureel probleem van waterschaarste is. Marijke Huysmans: “Dat het bij ons ‘veel regent’ is echter perceptie. Wereldwijd gezien is de regenval in ons land ‘normaal’, het regent hier niet extreem veel of extreem weinig.”

Huysmans pleit voor een mentaliteitswijziging: we zouden immers altijd spaarzaam moeten omspringen met water, niet enkel in periodes van droogte. “Er wordt nog te veel water verspild. Die mentaliteit zou moeten veranderen. We moeten het water uit onze kraan als een waardevol product gaan zien: het bevat voor een deel zuiver en kostbaar grondwater, dat maar na tientallen of honderden jaren aangevuld wordt. Ons leidingwater heeft drinkkwaliteit. En toch dweilen we daar onze vloer mee in plaats van met regenwater. Dat is alsof je een emmer zou vullen met water uit flessen! Ook in de badkamer en het toilet kan je veel water besparen. Door spaarzaam om te gaan met leidingwater draag je dus bij aan een minder lage grondwaterstand.” Hoe je dat doet, lees je hier.