Grondstoffen en energie fors goedkoper, maar prijzen in supermarkt blijven stijgen: mogen we nog dromen van een goedkopere winkelkar?

Pedofiel Pieter C. kreeg 19 jaar cel, maar is na 7 jaar ineens op vrije voeten: “Een onbegrijpe­lij­ke beslissing”

De Nederlander Pieter C. is na zeven jaar cel in alle discretie vrijgelaten, ook al is hij met een gevangenisstraf van negentien jaar en vijftien jaar terbeschikkingstelling de in ons land zwaarst gestrafte pedofiel ooit. Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Pieter C., bevestigt aan onze redactie dat de Nederlander werd vrijgelaten.