Grondrecht en Greenpeace dagvaarden Lantis om vervuiling rond 3M-fabriek

UPDATE Opnieuw code geel voor onweersbui­en met stevige windvlagen, volgende week temperatu­ren tot 28 graden

2:52 In de loop van deze nacht is er kans op buien. Zaterdagochtend start droog, maar in de namiddag is er overal kans op onweer met windvlagen. Het KMI heeft code geel afgekondigde vanaf 14 uur, en ook het noodnummer 1722 wordt geactiveerd. Volgende week wordt het dan weer zomers, met temperaturen die kunnen stijgen tot 28 graden.