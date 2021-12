Groenen zetten gratis zelftesten op agenda Overlegcomité: “Investering om druk op ziekenhuizen te verlichten”

Straks 10 keer minder studenten diergenees­kun­de

Vanaf het academiejaar 2023-2024 zullen nog maar 240 studenten kunnen beginnen aan de richting diergeneeskunde. Die plaatsen zullen gaan naar de studenten die het beste resultaat neerzetten op het bindend ingangsexamen dat vanaf dan verplicht is. Frank Gasthuys, decaan van de faculteit in Merelbeke, is tevreden. “Dit is voor ons het maximum.”

