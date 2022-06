Groenen willen uitstap uit Energiehandvestverdrag

De kiem van het Energiehandvestverdrag werd gelegd met het Europese energiehandvest, dat in het begin van de jaren negentig werd opgesteld vanuit de wens om de energiemarkten van Oost-Europa en West-Europa te integreren. Wat eerst een politieke verklaring was, werd een juridisch bindend verdrag waarbij ook niet-Europese landen zich aansloten.

Het verdrag is echter een doorn in het oog van ngo's en een aantal lidstaten die uit het verdrag willen stappen. Ze stellen aan de kaak dat het verdrag door energiebedrijven en investeerders wordt gebruikt om lidstaten te ontmoedigen om uit fossiele brandstoffen te stappen en om financiële sancties te eisen.

“Groot obstakel”

Volgens hen is het Energiehandvestverdrag “een groot obstakel op de weg naar energietransitie”. “Dit verdrag beschermt immers miljarden euro's aan investeringen in fossiele brandstoffen”, klinkt het. Er zijn weliswaar onderhandelingen aan de gang om het verdrag te moderniseren en in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs, maar volgens de groenen ziet het er niet naar uit dat de fundamentele problemen worden opgelost.

“Als de Europese Unie echt een leidersrol wil opnemen in de strijd tegen de klimaatcrisis, kan ze geen partij blijven in een Verdrag dat klimaatschadelijke investeringen beschermt”, besluiten de twee partijen.