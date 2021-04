Groenen willen strikter kader voor gebruik van handboeien bij minderjarigen

Ook internationaal werden gelijkaardige oproepen gelanceerd, soms zelfs tien jaar geleden al. Denk aan de Verenigde Naties en aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis. Het doel was steevast enkel in uitzonderlijke gevallen een beroep te doen op geweld en fysieke dwang wanneer er kinderen mee gemoeid zijn.

Het wetsvoorstel van Stefaan Van Hecke (Groen) en Cécile Thibaut (Ecolo) voorziet dat minderjarigen enkel uitzonderlijk in de boeien kunnen worden geslagen, in een beperkt aantal gevallen en indien de omstandigheden aan bepaalde criteria beantwoorden. Het kan bijvoorbeeld indien de minderjarige zichzelf of anderen in gevaar kan brengen, bij gewelddadig gedrag of indien hij zich verzet tegen zijn vrijheidsberoving, of bij imminent ontsnappingsgevaar.