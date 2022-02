Groenen willen opnieuw btw-verlaging op gas, alleen liberalen houden boot af

Beke krijgt de wind van voren tijdens actuadebat over kinderop­vang: "Er is een kind gestorven, minister. En dat terwijl alle alarmbel­len hadden moeten afgaan”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft woensdag stevig de wind van voren gekregen tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement over de kinderopvang. Binnen de oppositie vroegen de verschillende fracties aan de minister om zijn "politieke verantwoordelijkheid" te nemen na het recente drama in probleemcrèche ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke. Minister Beke van zijn kant verklaarde dat initiatieven van de afgelopen jaren onvoldoende lijken te zijn geweest. "We moeten extra snel handelen om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden. Dat is ook de reden dat ik een audit heb gevraagd."

23 februari