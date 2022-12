Groenen willen Doel 4 en Tihange 3 winter langer open

Omdat vooral de elektriciteitsbevoorrading in de winter 2025-2026 problematisch dreigt te zijn, legt Van der Straeten een 'fuel extension' van de centrale Doel 4 en Tihange 3 op tafel, schrijven de kranten van Mediahuis en Le Soir. Volgens De Tijd en L'Echo circuleert in de regering ook het scenario om de oudste reactoren Doel 1 en 2 en Tihange 1 beperkt te verlengen.

Bij de risicoanalyse is er een extra veiligheidsmarge ingebouwd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat tijdens de winter 2025-2026 vier Franse kerncentrales extra uitliggen, in plaats van twee. Daardoor heeft België in die winter extra capaciteit nodig.

Het kabinet-Van der Straeten kiest voor een 'fuel extension' om het gevaar te keren. Dat betekent dat de kernreactoren Doel 4 en ­Tihange 3, die normaal gezien in juli en september 2025 dichtgaan voor een moderniseringsbeurt, na hun laatste herlading met splijtstof wat minder draaien, zodat er nog energie overblijft om de winter te overbruggen, en dat zonder dat er eerst uitgebreide werken ­moeten gebeuren. Bij de groenen is te horen dat ze voor die winter "zeker geen extra gascentrale" willen.

"We kunnen Doel 4 en Tihange 3 na 2025 laten draaien", zegt Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. "Om de levensduur te rekken, kunnen we de centrales laten draaien in de winter bij piekmomenten. In de zomer kunnen ze dan stilliggen voor de nodige werken." De groenen bestempelen dat als scenario "2+10": twee jaar enkel draaien in de winter, gevolgd door een effectieve levensduurverlenging van 10 jaar. De regering onderhandelt al maanden met uitbater Engie over de verlenging van de twee jongste centrales.