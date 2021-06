Groenen schieten woonstbetredingen van Mahdi af: “No pasaran”

De ministers van de federale regering zitten vanochtend samen over de migratienota van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Daarin trekt hij de krijtlijnen voor zijn beleid van de komende jaren. Maar een voorstel uit de nota veroorzaakt hevige spanningen binnen de regering. Mahdi wil namelijk de wet op de woonstbetredingen nieuw leven inblazen. Daardoor zou de politie in bepaalde gevallen een woning kunnen betreden waar mensen zonder papieren verblijven.

De woonstbetredingen zijn politiek dynamiet. Drie jaar geleden lag het voorstel al op tafel in de centrumrechtse regering-Michel. Uiteindelijk werd het van tafel geveegd omdat het te gevoelig lag langs Franstalige kant. Onder de druk van de linkse oppositie keerde regeringspartij MR haar kar. Nu komt Mahdi er opnieuw mee op de proppen, al gaat het om een afgezwakte versie tegenover enkele jaren geleden. Hij heeft het nu ook over een ‘visitatierecht’ in plaats van woonstbetredingen.

‘Hors question’

Voor de groenen is dit absoluut geen optie. “Problematische Zweedse voorstellen via de achterdeur Vivaldi proberen binnensmokkelen? Neen, bedankt”, zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci op Twitter. Ook Georges Gilkinet, vicepremier voor Ecolo, is formeel: “No pasaran.”

Volgens de groenen zijn de woonstbetredingen al uitvoerig besproken in de regeringsonderhandelingen. “Er is een reden waarom ze niet zijn opgenomen in het regeerakkoord”, zegt Gilkinet. “Dit is hors question.” De groenen zijn naar eigen zeggen niet tegen een “aanklampend beleid”, maar dit is wel een stap te ver. Dat Mahdi bovendien een toegift zou doen door te bepalen dat minderjarigen niet opgesloten mogen worden in gesloten centra, klopt volgens hen niet. “Dat laatste staat namelijk wél in het regeerakkoord.”

In de regering-Michel zag voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn voorstel voor de woonstbetredingen nog afgeblokt door de druk vanuit de linkse oppositie. Hij liet vanochtend op Twitter weten dat het een goede zaak is dat Mahdi dit nu weer op tafel legt. “Maar als links in de regering dit nu goedkeurt na hun oorlog tegen mij, dan maken ze zich onsterfelijk belachelijk.”

De groenen zouden hun standpunt vanochtend “kalm, maar helder” duidelijk maken op de ministerraad.

Lees ook.