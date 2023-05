Groenen razend na “schandalige uitspraken”, maar De Croo blijft standpunt verdedigen: “We hebben dit al maanden geleden vastgelegd”

updateDe groenen en socialisten zijn snoeihard voor premier De Croo (Open Vld) die had gepleit om op de “pauzeknop” te drukken omtrent de Europese natuurherstelwet. “De Croo is woordvoerder van de regering, niet van de grote vervuilers”, reageerde Groen-covoorzitter Nadia Naji fors. “We moeten alles uit de kast halen om de klimaatopwarming te stoppen, maar laten we niet het risico nemen om niks te realiseren”, verdedigde De Croo zich vandaag, maar volgens hem heeft hij dinsdag een standpunt geformuleerd dat al “maanden geleden is vastgelegd”.

KIJK. VTM NIEUWS-journalist Simoens: “De Croo ontkent zelf dat er Europese ambities spelen, maar dat zullen we volgend jaar zien”

Wat is er aan de hand? Wat zei De Croo? Met de natuurherstelwet wil de Europese Commissie de biodiversiteit en de ecosystemen herstellen en de natuur wapenen tegen de klimaatverandering. Daar horen streefdoelen en verplichtingen bij, met de toepassing van al die herstelmaatregelen op minstens 20 procent van de natuur tegen 2030 als hoofddoelstelling. De premier benadrukte dat het belangrijk is om “de kar niet te overladen” door naast de doelstellingen omtrent de CO2-uitstoot ook de normen inzake stikstof, natuurherstel en biodiversiteit aan te scherpen. Dat zou volgens hem namelijk twee gevolgen met zich meebrengen. Ten eerste dat de industrie niet meer kan volgen en daardoor dus ook de doelstellingen inzake CO2-reductie niet zullen worden gehaald en ten tweede dat we dan riskeren dat het momentum inzake klimaatverandering verloren zou kunnen gaan. “En dus vraag ik om op de pauzeknop te drukken”, klonk het. “Overlaad de kar niet met zaken die strikt genomen eigenlijk niets te maken hebben met de klimaatopwarming. De andere zaken zijn ook belangrijk, maar die moeten we wel beter faseren in de tijd.”

De sfeer binnen de regering is opnieuw onder nul nadat premier De Croo (Open Vld) verkondigde dat hij de nieuwe Europese natuurherstelwet een halt wil toe roepen. Coalitiepartner Groen beschreef de uitspraken van De Croo als “schandalig” en “niet gedekt door de regering”. “Europese afspraken zijn geen vodje papier”, stellen covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. “Naast de klimaatcrisis hebben we ook te maken met een biodiversiteitscrisis. De afgelopen decennia werd heel wat natuur verwoest, en die natuur speelt een heel belangrijke rol in het aanpakken van de klimaatcrisis. Natuur en klimaat gaan hand in hand”, legt Naji uit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat er bij de industrie geen draagvlak is voor strengere normen, spreekt Naji tegen. “Ik ga vaak langs bij grote bedrijven, en dan hoor ik dat zij wel veel inspanningen willen doen voor het klimaat en het milieu. Dat zal ook moeten, anders zal er vaker geen vergunning afgeleverd kunnen worden.” Bovendien, zo zegt ze, is inzetten op biodiversiteit ook van belang voor de landbouw. “Meer natuur zorgt ervoor dat we overstromingen en droogte kunnen tegengaan. Dat zijn belangrijke maatregelen, voor de economie én de portefeuille van de mensen.”

We verwachten van de premier dat hij nog een jaar regeert, en niet dat hij campagne voert voor zijn partij Nadia Naji, Groen-covoorzitter

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het helpt volgens de groenen dus niet om “iedereen tegen elkaar op te zetten”. “We moeten de klimaatdoelstellingen behalen. We moeten iedereen helpen om mee te gaan in dat verhaal”, vindt Naji. De partij van Naji en Eeckhout staat dus in geen geval achter de uitspraken van premier De Croo, toch wil de covoorzitster niet spreken van een regeringscrisis. “We gaan hierover zeker nog in gesprek, maar dat zal achter de schermen gebeuren”, klinkt het. “We verwachten van de premier dat hij nog een jaar regeert, en niet dat hij campagne voert voor zijn partij”, besluit Naji.

KIJK. Groen-covoorzitter Nadia Naji: “Premier De Croo moet regeren, geen campagne voeren”

“Hallucinant”

Ook Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet reageerde gisteravond vol ongeloof. “De uitspraken van De Croo zijn hallucinant, ik heb er geen andere woorden voor. Dit is niet de eerste minister die zich heeft uitgedrukt vanavond.” PS-voorzitter Paul Magnette - die al meermaals kritiek heeft geuit op de werkwijze van de premier - klonk nog forser op Twitter vandaag. “Wederom respecteert de premier zijn eigen regeerakkoord niet. We halen onze klimaatdoelstellingen niet. Er is dus geen pauze nodig, maar een versnelling!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is juist blij met het statement van De Croo. “Al begin mei hebben we met de Europese Volkspartij EVP het signaal gegeven aan de Commissie dat we de natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt gewoonweg verwerpen. Wij steunen geen voorstel dat het einde van de boerenstiel zou betekenen voor veel van onze Vlaamse landbouwers”, klinkt het. “De plannen van de Europese Commissie zijn goed voor wie gelooft in fabeltjes van ontgroeien, maar desastreus voor wie belang hecht aan de welvaart van 6,5 miljoen Vlamingen.”

Intelli­gent beslissen en besturen dus, en niet vanuit dogma’s. Wil links miserie en honger? Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez spring in de bres voor de premier. “Er mag geen karikatuur worden gemaakt van het standpunt van De Croo”, tweet hij. “Net zoals wij wil hij niet alleen het klimaat beschermen, maar ook ons welzijn. Intelligent beslissen en besturen dus, en niet vanuit dogma’s. Wil links miserie en honger?”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Open Vld-ondervoorzitter Jasper Pillen uit de scherpste kritiek en gaat voluit in de verdediging van zijn partijgenoot. “Klimaattwijfelaar?? Hun apocalyptische dogma’s halen draagvlak voor maatregelen volledig onderuit. De situatie is nijpend, maar we gaan iedereen moeten mee hebben om het tij te keren”, klinkt het fors op Twitter. “Een staatsman denkt aan alles: aan het klimaat maar zeker ook aan het behoud van onze welvaart en dus de financiering van onze sociaal systeem.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een persbericht reageert Demir “verrast” op de mededeling van De Croo. “De bocht van de federale regering is een goede zaak, maar onvoldoende”, klinkt het. “Als De Croo zich echt als grote leider wil profileren, treedt hij best Macron en mezelf bij en pleit hij mee voor een reality check van het ganse Europese klimaatbeleid.”

De Croo: “Standpunt dat al maanden geleden is vastgelegd”

“Mijn pleidooi is om eens goed naar de prioriteiten te kijken”, herhaalt De Croo vandaag bij VTM Nieuws. “Ik wil een van de meest ambitieuze zijn. We moeten alles uit de kast halen om de klimaatopwarming te stoppen, maar laten we niet alles tegelijk proberen te doen met het risico dat we niks realiseren.” Volgens De Croo heeft hij een standpunt geformuleerd dat al “maanden geleden is vastgelegd door alle regering van ons land”.

KIJK. Volgens De Croo wist Groen goed genoeg dat dit het standpunt is van ons land: “Al maanden geleden vastgelegd”