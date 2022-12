Groenen openen opnieuw aanval op bedrijfswagens

KIJK. Deze hon­den krijgen in ons land training en gaan dan op missie in Oekraïne

Afgelopen september begonnen negen honden aan een intensieve opleiding om explosieven op te sporen in Oekraïne. De opleiding duurt ongeveer vijf maanden en wordt gegeven op Campus Vesta in Ranst. Tegen februari moeten de speurhonden klaar zijn voor het echte werk. “De honden moeten daar het Oekraïense leger en de regering helpen om het gebied dat terugveroverd is op de Russische federatie te ontmijnen”, vertelt projectleider Hugo Lücke. Bekijk de volledige reportage in bovenstaande video.

