Groenen in de gordijnen nadat Georges-Louis Bouchez liefde voor wagen bezingt: “Wat een minachting”

Bouchez had het daarin over zijn liefde voor wagens en hij liet zich laatdunkend uit over de ‘petit monde’ van onder meer politici en journalisten die neerkijken op mensen die van auto’s houden en vergeten dat miljoenen mensen in ons land hun auto echt nodig hebben, dixit de politicus.

Autodelen

Bouchez pleit in het interview wel voor autodelen en investeringen in technologie om wagens groen te maken. “Dat is een doel waar we ons allemaal in kunnen vinden. Eerder dan zeggen dat we de wagen volledig moeten bannen. Dat is niet haalbaar voor heel wat mensen. En ik ben niet bang om te zeggen - ondanks het feit dat ik politicus ben - dat ik van wagens hou. Ik heb geen zin in een wereld zonder auto’s.”