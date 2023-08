Groen wil versneld tekst en uitleg in commissie over vergunning Ineos

DEBAT VAN DE DAG. Na overlij­dens Tomorrow­land: moet er meer ingezet worden op veilig drugge­bruik op festivals, zoals testing?

Sciensano roept op om in te zetten op veilig druggebruik op festivals in plaats van krampachtig verbieden. De afgelopen elf jaar stierven zes mensen op Tomorrowland, bij vier van hen werd een duidelijke link met drugs aangetoond. De festivalorganisatie zegt hard in te zetten op controle en veiligheid, wat Sciensano ook beaamt. Volgens Sciensano moeten festivalgangers de kans krijgen om drugs te laten testen. Een praatplatform creëren is daarbij erg belangrijk. Wat denk jij? Is dat een goed idee? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele experts ervan vinden.