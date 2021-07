Groen wil verlenging fiscale gunstmaatregel voor giften

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) is al langer vragende partij voor een verlenging van de maatregel. Ruim een maand geleden riep ze in een open brief de federale regering op om daar werk van te maken. “Vorig jaar is door die maatregel de laatste twee maanden het gemiddelde bedrag van de giften gestegen, en hebben we een veel zwaarder verlies in 2020 kunnen vermijden”, vertelt voorzitter Erik Todts. “Het is goed dat Groen nu met een initiatief komt, maar als we het effect nog willen voelen, zal hij snel in werking moeten treden. Er is nu zo snel mogelijk duidelijkheid nodig vanuit de overheid.”