Groen wil snelheid op snelweg beperken tot 100 km/u: “Het beknot mensen niet in hun vrijheid, het doet vooral Poetin pijn”

mobiliteitStijn Bex, Vlaams parlementslid van Groen, wil de maximumsnelheid op autosnelwegen verlagen naar 100 km/u. Dat schrijft ‘Het Belang van Limburg’. Groen-fractieleider Björn Rzoska reageert bij HLN LIVE: “Het beknot mensen niet in hun vrijheid. Je kan nog altijd de wagen nemen en er is nauwelijks impact op de reistijd.” Bex vraagt ook om de ticketprijzen van De Lijn te bevriezen.

De snelheidsbeperking zou volgens Bex enkel overdag moeten gelden. Door de maatregel zouden bestuurders zo’n 0,7 tot 1,5 liter brandstof per 100 kilometer besparen. “Een auto die trager rijdt, verbruikt minder brandstof”, zegt de Brusselaar erover.

Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, verwijst bij HLN LIVE naar Nederland als voorbeeld voor dit voorstel. “We hebben gezien dat het zorgt voor een enorme besparing op brandstofgebruik”, zegt de politicus. Volgens hem is er “nauwelijks” tijdsverschil. Ook zou de snelheidsbeperking tot 100 km/u voor Groen vanaf 19 uur op de schop kunnen, zoals het geval is bij onze noorderburen.

De oppositiepartij doet het voorstel als antwoord op de torenhoge prijzen aan de pomp. “Ik denk dat dit een interessante oplossing is, zonder dat het je beknot in jouw vrijheid. Je kan nog altijd de wagen nemen. Wat ons betreft, is het een goed voorstel dat mensen weinig pijn doet. Het doet vooral Poetin pijn”, aldus Rzoska.

Ticketprijzen De Lijn

De ticketprijzen bij openbaarvervoersmaatschappij De Lijn stijgen morgen. Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken wordt op 1 april namelijk 25 procent duurder. Daarmee wordt een m-ticket dat je koopt in de app van De Lijn even duur als het sms-ticket of het traditionele biljet op een kaartje. De prijs komt voor alledrie op 2,5 euro te liggen. Bij een sms-ticket is er nog 0,15 euro operatorkost.

Bex noemt die prijsverhoging in ‘Het Belang van Limburg’ “een slechte aprilgrap” en wil de prijzen bevriezen. De socialistische partij Vooruit pleit er vandaag in onze krant voor om iedereen voor zeven euro per dag onbeperkt gebruik te laten maken van het Belgisch openbaar vervoer. De partij is van plan het voorstel op de tafel van de federale regering te leggen.