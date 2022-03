Groen wil prijs voor bustickets halveren

“Het openbaar vervoer in Vlaanderen is ondermaats”, zegt Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen). “Omdat ook de energieprijzen hoge toppen scheren, pleiten we voor een halvering van de prijzen voor bustickets.” Dat Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een nieuwe stijging van de tarieven aankondigde, kan er bij Bex niet in. “Het openbaar vervoer is het beste alternatief voor de fileproblemen en de dure prijzen aan de pomp”, klinkt het. “Toch gaan de prijzen volgende maand met gemiddeld 2% omhoog, terwijl ze in 2021 en 2020 ook al stegen. Intussen liggen de reizigersaantallen nog altijd de helft lager dan voor corona.”