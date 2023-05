Groen wil meldpunt grensoverschrijdend gedrag politiek: “Politici moeten zich houden aan regels van fatsoenlijke omgang”

“In tegenstelling tot voor werknemers en ambtenaren is vandaag weinig tot niks voorzien in de wet om grensoverschrijdend gedrag in de politiek aan te pakken of te melden. Op die manier is het moeilijk om verkozenen én hun medewerkers te beschermen bij - vermeende - agressie. Door een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de politiek op te richten, kunnen we dit probleem eindelijk aanpakken en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de politiek bijstaan”, zegt Eva Platteau.