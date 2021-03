Groen wil hogere straffen voor meer misdrijven waarbij sprake is van holebihaat

Groen wil de lijst van misdrijven waarbij er hogere straffen kunnen geëist worden omdat er sprake is van een haatmotief uitbreiden. "Als vandaag holebi's worden afgeperst en beroofd omwille van hun seksuele geaardheid, kan de dader in principe geen hogere straf krijgen. We vragen aan onze minister van Justitie om hier snel werk van te maken", zeggen Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Kamerlid Eva Platteau.

Groen doet de voorstellen naar aanleiding van de dood van David Polfliet in Beveren. "Het drama in Beveren toont dat we nog een lange weg te gaan hebben. Daarom willen we dat de wet holebi's beter beschermd", zeggen Almaci en Platteau.

Ondertussen blijkt dat nog andere mannen in de regio de voorbije weken bij de politie aangifte deden van geweld. Zo zouden er twee mannen in de val zijn gelokt via een datingsite. "Als daders via zo'n site of app als bijvoorbeeld Grindr iemand bestelen kan de verzwarende omstandigheid van homohaat vandaag niet worden ingeroepen. Nochtans merken we dat daders doelbewust te werk gaan op deze apps en ze het duidelijk gemunt hebben op holebi's", klinkt het.

Vandaag geldt het haatmotief en homohaat als een verzwarende omstandigheid bij een aantal misdrijven zoals doodslag of belaging. De straf kan in dat geval verhoogd worden. "Voor onder meer diefstal door geweld of afpersing is er geen strafverzwaring voorzien, nochtans kan ook daar homohaat aan de basis liggen. Dit onderscheid is niet gerechtvaardigd, we willen dan ook dat de wet is aangepast", legt Groen-voorzitster Meyrem Almaci uit.

Racismebestrijding

Groen wijst op het feit dat België onlangs op de vingers werd getikt over racismebestrijding. "De logica is dezelfde, hoewel het bij de Europese Commissie om racisme ging. Europa merkte op dat niet alle racistische haatmisdaden even passend worden vervolgd in ons land. De verzwarende omstandigheid van racistische haat kan niet bij alle misdrijven worden aangebracht. Dat moet dus aangepast worden. Net zoals we erop aandringen om voor alle misdrijven waar er homohaat mee gemoeid is hogere straffen te kunnen eisen. Ook de LGBTQ+gemeenschap moet beter beschermd worden", besluiten Almaci en Platteau.