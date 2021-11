Groen wil hervorming milieubeleid en pleit voor einde aan besparingen op milieuadministratie

Slangen op maandag. Welke kat vindt nog haar jongen in het Belgische klimaatbe­leid?

Het was de Vlaamse regering even ontgaan dat de hype van improvisatietheater intussen al even voorbij was. Zelfs de verrassende pointe, dat de verantwoordelijke minister niet eens kon afreizen omdat corona door de gangen van haar kabinet waarde, kon de voorstelling niet meer redden. Welke kat vindt nog haar jongen in het Belgische klimaatbeleid?

