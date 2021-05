Groen wil geen schepenen en burgemeesters in het parlement

Het ontwerp van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers schaft de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen af. “Een bijzonder vreemde beslissing om de democratie te versterken door minder mensen naar het stemhokje te laten gaan”, oordeelt Groen. “Als de minister daadwerkelijk de democratie een duw in de rug wil geven, moet hij de moed hebben om de decumul door te voeren. Alleen zo kan een parlementair ofwel honderd procent bezig zijn met Vlaamse politiek of de lokale democratie”, klinkt het bij Vaneeckhout.

Stemmen vanaf 16 jaar

Bij Groen is zo'n cumul trouwens niet mogelijk. Volksverte­gen­woor­di­ger zijn is een eer, mar ook een meer dan voltijdse job

Vraag naar genderevenwicht

Voorts ijvert Groen om meer genderevenwicht in de schepencolleges te krijgen. Nu kan een stad of gemeente nog bestuurd worden door een college met amper één vrouw.

Jeremie Vaneeckhout weet dat ruim de helft van de parlementsleden uit de Vlaamse regeringspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zetelt als schepen. Bij Vooruit is een cumul beperkt mogelijk, terwijl PVDA en Vlaams Belang nauwelijks of niet in een schepencollege zetelen. “Bij Groen is zo’n cumul trouwens niet mogelijk. Daarom ben ik in Anzegem gestopt als schepen toen ik parlementair werd. Volksvertegenwoordiger zijn is een eer, maar ook een meer dan voltijdse job”, besluit het Vlaams Parlementslid.