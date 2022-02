Groen wil endometriose hoger op de politieke agenda zetten: “Juiste diagnose laat vaak jaren op zich wachten”

"Miljoenen vrouwen lijden in stilte: dat is krankzinnig". Dat zei de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran bij de aankondiging van een nationaal actieplan tegen de ziekte endometriose. "Endometriose is geen ziekte van vrouwen, het is een ziekte voor onze hele samenleving", zo vulde de Franse president Macron aan.

Endometriose is een ziekte waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder groeit. Het komt bijvoorbeeld rond de eierstokken of darmen te zitten. Daar ontstaan dan ontstekingen of cystes, want het endometriose-slijmvlies kan niet weg uit het lichaam. Normaal baarmoederslijmvlies verlaat het lichaam tijdens de ongesteldheid. De aandoening kan leiden tot extreme pijn en onvruchtbaarheid.

Volgens Vlaams parlementslid Celia Groothedde blijft de ziekte te vaak onder de radar. "De zware pijnen worden namelijk vaak weggezet als 'normale' menstruatiepijn, waardoor een juiste diagnose - laat staan de juiste zorg - vaak jaren op zich laat wachten", klinkt het.

Quote Aangezien 1 op de 10 menstrue­ren­de personen aan deze venijnige ziekte lijdt is het belangrijk dat jongeren weten dat kreupelen­de pijn niet normaal is wanneer ze menstrue­ren Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen)

Frankrijk is intussen in actie geschoten, in Nederland is een onderzoek opgestart en ook in Brussel, in het parlement van de Franse Gemeenschap is een plan goedgekeurd rond de pijnlijke ziekte. Maar in Vlaanderen blijft het te stil, meent Groothedde. Zij vindt dat Vlaanderen "in actie moet schieten".

"Er is nood aan meer sensibilisering bij artsen en patiënten om zo sneller een diagnose te stellen, via medische opleidingen, mediacampagnes én de schoolbanken. Aangezien 1 op de 10 menstruerende personen aan deze venijnige ziekte lijdt is het belangrijk dat jongeren weten dat kreupelende pijn niet normaal is wanneer ze menstrueren, zodat ze de reflex hebben om hulp te zoeken in plaats van zoals talloze anderen in stilte te lijden", besluit de Groen-politica.