Groen wil 'ecocide' erkennen als misdaad

Afgelopen weekend voerde een vijftigtal mensen in Brussel actie om 'ecocide' op te nemen in het Belgische en internationaal strafrecht. Ecocide wordt omschreven als "onwettige of roekeloze handelingen in de wetenschap dat er een aanzienlijke kans bestaat dat door die handelingen ernstige en wijdverspreide, dan wel langdurige, schade aan het milieu wordt toegebracht".

Ecolo-Groen staat achter die oproep. De fractie diende in juli 2020 al een resolutie in met de vraag om ecocide als misdaad op te nemen in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en in het Belgisch strafrecht. Vandaag/woensdag wordt de resolutie besproken in de commissie Buitenlandse Betrekkingen.



Volledig scherm Wouter De Vriendt. © Photo News

"De strafwet verbiedt op dit moment diefstal of drugshandel, maar zegt niets over de ernstigste misdrijven die tegen onze planeet worden gepleegd", zegt Wouter De Vriendt (Groen). "Zo vervuilde in 1999 de olieramp met de olietanker Erika de hele Bretoense kust met 20.000 ton stookolie en doodde daarbij 150.000 vogels, allemaal vanwege een multinational die geld wilde besparen op haar olietanker. En wat was de straf? 375.000 euro."



De erkenning van het misdrijf ecocide in België zou een primeur zijn in Europa. "De stemming over de Ecolo-Groen-tekst zou niet alleen bedrijven afschrikken die weten dat ze milieurisico's lopen, maar ook helpen om de ernstigste schade aan de planeet te herstellen", meent De Vriendt.