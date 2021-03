Groen wil dat regering zelf welvaartsenveloppe uitdeelt

De sociale partners moeten zich elke twee jaar uitspreken over een interprofessioneel akkoord (IPA) met daarin afspraken over de maximale loonstijgingen én over de welvaartsenveloppe. Dat laatste gaat over hoe vakbonden en werkgevers willen dat het geld in die enveloppe wordt besteed aan een reeks uitkeringen, zoals sociale minima, invaliditeit, werkloosheid, enzovoort.



Het akkoord over de welvaartsenveloppe moest eigenlijk op 15 september al rond zijn. De werkgevers willen daar echter nog geen knopen over doorhakken, zonder akkoord over de loonmarge. De groenen willen een einde maken aan die blokkering. "Wij aanvaarden niet langer dat dat gegijzeld wordt door het niet-akkoord over de loonstijging", bevestigt de partij een bericht van maandag in De Standaard.