Groen wil dat alle ‘moordstrookjes’ voor fietsers verdwijnen tegen eind 2027

Waregem Meer en betere fietspaden: dat willen Waregemna­ren volgens rondvraag. “In Vijfseweg fiets je op moord­strook­jes”

Hoewel er in Waregem heel wat projecten op stapel staan om de fietsveiligheid te verhogen, blijft de paardenstad met enkele onveilige verkeerssituaties kampen. Het pas gestemde mobiliteitsplan komt tegemoet aan een reeks problemen, maar het kan altijd beter. Met de hulp van onze lezers identificeerden we een aantal pijnpunten, die we voorlegden aan het stadsbestuur. In het volgende deel van ons Fietsdossier West-Vlaanderen lees je meer over de plannen van de stad om deze problemen op te lossen.

22 oktober