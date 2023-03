Groen wil besparen op lonen parlementairen: 1.000 tot 1.500 euro per maand netto inleveren en de inkomsten op cumul verder beperken

Kotcrisis in Leuven? Studenten en ouders schuiven urenlang aan om (dure) koten te bezichti­gen

Het is niet simpel om een goed studentenkot te vinden in Leuven. Tal van (toekomstige) studenten waagden vandaag - al dan niet in het gezelschap van hun ouders - toch hun kans om een kamer te vinden. Ze moesten wel wat geduld oefenen. Alvorens zelfs maar de inkomhal van het kotgebouw te mogen bewonderen, moest er urenlang worden aangeschoven. En wie pech had, stond in de rij voor niets. “De combinatie van weinig kamers en een grote instroom zorgt voor een grote rush op studentenkamers", aldus Michiel Jacxsens van verhuurkantoor Xior bij VTM Nieuws.