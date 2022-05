Groen: wie bos wil kappen, krijgt in 9 op de 10 gevallen positief advies

Wie in Vlaanderen een bos wil kappen en daarvoor een vergunning aanvraagt, krijgt in 9 op de 10 gevallen een positief advies. Dat blijkt uit cijfers die Groen-parlementslid Mieke Schauvliege heeft verzameld. “Zo goed als iedereen die bos wil kappen, krijgt daar de nodige vergunning voor, ook als het om oud en erg kostbaar bos gaat. Dat is compleet waanzinnig”, zegt Schauvliege. Zij roept de Vlaamse regering op “de kapdrift meteen te stoppen en veel strengere voorwaarden uit te werken”.

Volgens Schauvliege is er de voorbije 20 jaar in Vlaanderen 5.028 hectare bos verdwenen, een gebied zo groot als Herentals of 7.000 voetbalvelden. Ook de voorbije jaren ging de ontbossing volgens de Groen-politica onverminderd verder. Zo werden er in 2020 bijvoorbeeld 1.283 ontbossingsaanvragen ingediend.

In 1.202 gevallen kwam er een positief advies. Dat leidde tot de kap van 242,5 ha bos. Die trend zette zich door in 2021: toen werden 1.302 aanvragen ingediend waarvan er opnieuw 1.201 gunstig werden geadviseerd, goed voor 228,24 ha.

“Nood aan strenger kader”

Volgens Schauvliege worden er gewoon “aan de lopende band” positieve adviezen uitgedeeld en is er dringend nood aan een strenger kader. “Bij de beoordeling van ontbossingsaanvragen vertrekken vanuit maximaal behoud van onze bossen, in plaats van zoveel mogelijk positieve adviezen uit te delen: dat is wat er moet gebeuren”, meent Schauvliege.

De weinige keren dat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) toch een negatief advies verleent, leggen de vergunningsverleners (bv. de provincie of het lokaal bestuur) dat advies in 50 tot 60 procent van de gevallen naast zich neer. “ANB gaat daar gemiddeld slechts vijf à zes keer per jaar tegen in beroep, waardoor er alsnog gekapt wordt”, stelt Schauvliege.

Ontbossingsverbod sinds 1990

Wat de zaak volgens haar nog pijnlijker maakt, is dat er eigenlijk sinds 1990 een ontbossingsverbod geldt in Vlaanderen. “Bossen zijn, ongeacht hun bestemming, in principe beschermd. Helaas blijkt dat principe alleen op papier te gelden. Wie een vergunning heeft, mag kappen. Uit de cijfers die wij verzamelden, blijkt pijnlijk scherp hoe gemakkelijk zo’n vergunning te krijgen is. Dit moet stoppen”, besluit de Groen-politica.