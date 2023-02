Groen: “Wet op kernuitstap zal aangepast worden, maar gaat niet op de schop”

Groen wil nog altijd de kernuitstap realiseren, maar dan “in stapjes”. Dat heeft Groen-vicepremier Petra De Sutter gezegd in ‘De Zevende Dag’ op Eén. “De huidige federale regering zal de wet op de kernuitstap niet afschaffen of fundamenteel wijzigen”, aldus De Sutter.

De federale regering kondigde vrijdag aan dat ze ook de oudste kernreactoren, Doel 1 en 2 en Tihange 1, langer willen open houden. Die oudere reactoren zouden dan kunnen dienen als "nucleaire reserve” om de potentiële probleemwinters van 2025-2026 en 2026-2027 te overbruggen. Volgens netbeheerder Elia zou er op dat moment bij piekmomenten een tekort kunnen zijn.

Voor de groenen geen gemakkelijke beslissing om te nemen die net in Vivaldi gestapt was om eindelijk de kernuitstap te realiseren. Wordt Groen nu net dé partij die de kerncentrales met minstens tien jaar verlengd heeft? Nee, de kernuitstap zal worden gerealiseerd, was Groen-vicepremier Petra De Sutter duidelijk.

“We gaan van zeven naar vijf centrales. Misschien zijn er nog tijdelijk twee à drie nodig. En dan de twee laatste tien jaar verlengend. Wat mij betreft, is dat een kernuitstap in stapjes”, aldus De Sutter. “We hadden het natuurlijk liefst helemaal gedaan in 2025, maar we hadden de oorlog in Oekraïne niet voorzien. De oude kerncentrales, daar moeten we van afstappen. De kernuitstap zal worden gerealiseerd, mits vertraging. Het kan niet anders als we de bevoorradingszekerheid op de eerste plaats willen zetten.”

KIJK OOK. De kerncentrales moeten volgens de wet in 2025 sluiten, maar welke zullen nu toch nog langer draaien?

Geen “levensduurverlenging”

De bevoorradingszekerheid is vooral problematisch in de winter van 2025-2026, gaf Elia volgens De Sutter aan. “Voor die winter is er geen alternatief. We kunnen dus alleen maar kijken naar Tihange 1 en Doel 1 of Doel 2 voor die ene winter.” Ook voor 2026-2027 is er mogelijk nog extra nucleaire capaciteit nodig, becijferde Elia, maar dat is volgens De Sutter “geen uitgemaakte zaak”.

Ze ontkent dat er sprake is van “levensduurverlenging”. “De totale levensduur van die brandstof wordt niet verlengd”, was ze duidelijk. Het plan zou zijn om de kernreactoren langer te laten draaien door ze tijdens de zomer minder elektriciteit te laten opwekken. De inzet van bijkomende brandstof zou dus niet aan de orde zijn. “We hebben tijdelijk extra capaciteit nodig op de weg naar hernieuwbare energie. Als dit nodig is daarvoor dan kan dat voor ons.”

Quote De wet gaat niet op de schop of een fundamente­le wijziging ondergaan tijdens deze legisla­tuur Petra De Sutter, Groen-vicepremier

Hoe lang ze nu zullen draaien is een politieke discussie. Als de drie oudste kerncentrales een milieuvergunning krijgen zal die altijd voor minstens 10 jaar zijn. De liberalen zouden het niet erg vinden dat de deur zo op een kier wordt gezet om die oudere centrales ook nog nà 2027 te laten draaien.Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zei gisteren in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat hij de levensduur van Tihange 1 met tien jaar wil verlengen.

Lachaert wil daarnaast ook de wet op de kernuitstap “volledig herzien”. “Er moet een nieuwe wet komen, met nieuwe deadlines”, aldus Lachaert. Volgens de wet op de kernuitstap moest Tihange 1 in 2025 dicht. Geen sprake van, aldus De Sutter. “Voor de sluiting van de oudere centrales gaan de data in de wet moeten worden aangepast, maar de wet gaat niet op de schop of een fundamentele wijziging ondergaan tijdens deze legislatuur.”

Nieuwe kerncentrales?

Het is daarnaast geen geheim dat de liberalen ook werk willen maken van de bouw van nieuwe, flexibele en properdere kerncentales, de zogenaamde SMR’s of ‘small modular reactors’. Ook daarvoor moet de wet worden aangepast. De Sutter is daar echter niet van overtuigd. “Naar die kleinere modulaire reactoren laten we onderzoek verrichten, maar dat gaat over centrales die er ten vroegste in 2040 zullen zijn. We hebben dus nog zeventien jaar om die wet aan te passen”, aldus de minister.