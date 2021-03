Groen vraagt uitleg over ventilatie en CO2-meters: “Weyts wil zijn politieke gelijk halen op de rug van de scholen”

Groen wil Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) interpelleren over het gebrek aan CO2-meters en ventilatieplannen in de Vlaamse klassen. “Samen met de experts hameren wij al maanden op het belang van ventilatie, luchtverversing en CO2-meters in klassen. De adviezen en aanbevelingen van experts en onze vragen werden keer op keer van tafel geveegd”, zegt parlementslid Elisabeth Meuleman. Zij wil dat er na de paasvakantie een plan op tafel ligt.

“Dit is ongetwijfeld mee de oorzaak dat scholen nu alweer moeten sluiten. Minister Weyts wil per se zijn politieke gelijk halen op de rug van leerlingen en leerkrachten. Dit moet stoppen”, zegt Meuleman na de berichtgeving van Het Laatste Nieuws gisteren. “Als er vanaf het begin van de crisis een degelijk beleid rond ventilatie was geweest, kon een schoolsluiting wellicht vermeden worden.”

De Groen-politica wil Weyts hoogdringend ondervragen in het parlement en schuift aanbevelingen naar voren. “De paasvakantie moet minister Weyts gebruiken om een plan uit te werken waardoor in elke klas in Vlaanderen een CO2-meter hangt. Er moet per school en klas een ventilatieplan uitgewerkt worden, waarop ook controle komt. De tijd van vrijblijvendheid en zijn ‘trek-uw-plan’-beleid is voorbij.”

Volledig scherm Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. © BELGA

Verder wil Meuleman dat minister van Lokale Besturen Somers (Open Vld) en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten VVSG de scholen ondersteunen. “Gemeentebesturen kunnen scholen helpen: praktisch en financieel. De Vlaamse regering kan hen hiertoe aanzetten.”

Volgens Meuleman onderstreept Groen al maanden dat ventilatie en CO2-meters essentieel zijn. “Minister Weyts heeft nu drie weken om dit in orde te brengen. Dit had al veel eerder kunnen gebeuren al hij gewoon geluisterd had naar anderen. De minister mag stilaan zijn eigengereide houding opbergen en meedenken over partijgrenzen heen. Dit is een gezondheidscrisis die niet in politieke kleuren denkt. Ik krijg al maanden het gevoel dat de minister dit maar niet begrijpt.”

Groen zal ook een resolutie met aanbevelingen bij hoogdringendheid indienen in het Vlaams parlement.