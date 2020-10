Groen vraagt ontslag van Luc Van den Brande als voorzitter VRT

Een rapport van Audit Vlaanderen bracht onlangs een reeks wantoestanden bij de openbare omroep aan het licht. Van den Brande stelde in een reactie dat hij geschrokken was over de inhoud van dat rapport. Meuleman zegt nu over documenten te beschikken die aangeven dat Van den Brande eind vorig jaar wel degelijk op de hoogte was van de feiten die in het auditrapport worden aangekaart.



Die documenten bevatten onder meer notities van directieleden van de VRT. Bovendien is er volgens De Standaard nog een rapport van het Rekenhof. Dat deed in 2018 een steekproefstudie van enkele contracten die de VRT had afgesloten. Volgens notities van een directielid zou de openbare omroep volgens het Rekenhof "zeker bij Media en Productie (de afdeling van Claes, red.) een probleem hebben bij het afsluiten van contracten.”