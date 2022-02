Groen vraagt federale regering om respect te hebben voor akkoord over kernuitstap: “Er is een duidelijk traject afgesproken”

Vierdaagse werkweek niet voor ambtenaren

Werknemers mogen straks aan hun werkgever vragen om een hele werkweek te presteren in vier dagen in plaats van vijf, maar voor ambtenaren geldt de regeling uit de arbeidsdeal niet. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) wil wel onderzoeken of ze ook ambtenaren meer flexibiliteit kan geven als daar vraag naar is.

16 februari