Groen vraagt compensatie voor VRT na verbod op gokreclame, premier De Croo: “Gokken ruïneert te veel levens”

De partij Groen wil dat de Vlaamse regering het inkomstenverlies compenseert dat de VRT door het nieuwe verbod op gokreclame zal lijden. Het zou gaan om ongeveer 1 miljoen euro per jaar, concludeert de partij uit het antwoord op een parlementaire vraag. Het kabinet van eerste minister Alexander De Croo deelt mee dat het verbod nog op het kernkabinet zal worden besproken. “Maar niets doen is geen optie”, valt te horen.

Tegen eind dit jaar moet zowat alle reclame voor gokken verdwijnen in ons land. Dat staat in een nieuw koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Gokreclame zal niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, in kranten en tijdschriften en op affiches in de straat.

“Dat er een verbod komt op gokreclame is absoluut nodig, daar bestaat geen twijfel over”, zegt Vlaams parlementslid Tine Van den Brande (Groen). “We stellen echter vast dat door deze beslissing de openbare omroep opnieuw inkomsten verliest. Het is al problematisch dat de VRT moet rekenen op gokreclame om haar werk te kunnen doen. Nu komt daar nog eens bij dat er nog meer onzekerheid dreigt als dat geld wegvalt. Hoe gaat minister Dalle dit nieuwe financiële verlies compenseren?”, vraagt de politica zich af.

Volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) verspreidt de VRT commerciële communicatie van gokbedrijven via de websites en apps van de zenders. “Als de gokreclame wegvalt, verliest de openbare omroep ongeveer 1 miljoen euro per jaar”, zegt Van den Brande. “Recent nog kondigde de VRT een herstructurering aan, het gevolg van felle besparingen. De openbare omroep zit op haar tandvlees. Als we een openbare omroep verwachten die kwalitatief werk levert, dan moeten daar de nodige middelen tegenover staan. Minister Dalle moet deze nieuwe indirecte besparing opvangen.”

“Gokken ruïneert te veel levens”

Door het nieuwe verbod zou ook sportsponsoring door gokbedrijven op de schop gaan. Tegen eind 2024 moeten dus alle gokmerken van de voetbal- en andere sporttruitjes verdwenen zijn. In de voetbalwereld wordt misnoegd gereageerd, eveneens door het mogelijk grote inkomstenverlies. Ook regeringspartij MR kant zich tegen het verbod. “Dat is een buitensporige maatregel die bijvoorbeeld de sportsector in grote moeilijkheden gaat brengen. Moet het voetbal echt kapot in ons land?”, vroeg MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez eerder deze week.

“Het spreekt vanzelf dat je daar als partners met mekaar over spreekt”, is te horen bij het kabinet van de premier. “Het zal dus zeker nog aan bod komen. Maar dat mag volgens mij niet betekenen dat er niets gebeurt. Gokken ruïneert te veel levens”, klinkt het.