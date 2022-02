Groen vraagt bijsturing Oosterweelproject: “We zien geen overkapping”

Antwerpen Steeds meer spanning in Toekomst­ver­bond: “Drie knelpunten oplossen die volledige overkap­ping Oosterweel­ver­bin­ding in de weg staan”

Het geduld van Ringland is bijna opgesoupeerd. De burgerbeweging wil uiterlijk tegen de zomer klaarheid over drie knelpunten in de Oosterweelverbinding die een nagenoeg volledige overkapping tegenhouden: een ontwerp van Knoop Oost in Borgerhout, het bannen van gevaarlijk transport van de Ring en een doorbraak voor de modal shift. “Toch denken we er nog niet aan om uit het Toekomstverbond te stappen”, zegt Peter Vermeulen (Ringland). “Want wat dan?”

14 februari