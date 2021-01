Groen vraagt ambitie van Vlaamse regering: “Regeer, in plaats van steeds te reageren op anderen”

2021 kan volgens Almaci het jaar worden waarin het opnieuw de goede kant opgaat. De vaccins worden uitgerold, in de VS wordt Joe Biden de nieuwe president en België ontvangt van Europa 5,9 miljard euro om een herstelbeleid op poten te zetten. Dat beleid moet jobs creëren, sociaal rechtvaardig zijn en inzetten op een duurzame economie met korte keten. “De winkel van Jef van om de hoek, in plaats van Jeff van Amazon”, schetste Almaci.

Almaci, wiens partij federaal regeert, maar in Vlaanderen oppositie voert, lanceert daarvoor een oproep aan de Vlaamse regering. Die dreigt volgens de voorzitter de boot van de groene economie te missen. “Ons rijke en welvarende Vlaanderen haalt vandaag geen enkele klimaat- of natuurdoelstelling. Dat kan anders. Dus, Vlaamse regering, toon leiderschap. Toon ambitie. Regeer, in plaats van steeds te reageren op anderen.”

Prutswerk

Een sneer was er dan weer voor populisten “die geen enkele oplossing brachten” in de coronacrisis en “van polariseren hun handelsmerk hebben gemaakt”. “Nog deze week was er de ‘omvolkings’-campagne. Die campagne is plat racisme dat elk kind met een migratie-achtergrond wegzet als een bedreiging in plaats van als onze gezamenlijke toekomst. Het keer op keer bewust aanscherpen en oppoken van tegenstellingen tussen mensen, is niet onschuldig. Woorden doen ertoe. Wie continu wind zaait, moet niet verbaasd zijn als de storm opsteekt”, besloot Almaci, die fijntjes wees op de diversiteit van werknemers in essentiële beroepen en op de profielen van vaccinontwikkelaars.